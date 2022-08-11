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Дания предоставит Украине пакет финансовой помощи на 110 млн евро

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 14:32
Дания предоставит Украине пакет финансовой помощи на 110 млн евро - Фото
Метте Фредериксен ( Фото: ЕРА)

Дания планирует увеличить финансовую помощь Украине на 110 млн евро. Об этом сообщила премьер-министр Метте Фредериксен на конференции в Копенгагене, передает Reuters.

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"Это война против ценностей, на которых построены Европа и свободный мир… Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность поддержке Украины", — сказала она.

В четверг, 11 августа, в Копенгагене стартовала оборонная конференция североевропейских союзников по поддержке Украины, в которой участвуют более 20 стран.

  • 10 апреле Дания объявила, что присоединится к программе Великобритании по обучению ВСУ.  
  • В апреле Дания стала первым донором Фонда восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры.

Читайте также: "Сигнал Путину". Дания на референдуме решила участвовать в оборонной политике ЕС

Наталия Фреик
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война дания финансовая помощь
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