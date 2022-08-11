Дания предоставит Украине пакет финансовой помощи на 110 млн евро

Дания планирует увеличить финансовую помощь Украине на 110 млн евро. Об этом сообщила премьер-министр Метте Фредериксен на конференции в Копенгагене, передает Reuters.

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"Это война против ценностей, на которых построены Европа и свободный мир… Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность поддержке Украины", — сказала она.

В четверг, 11 августа, в Копенгагене стартовала оборонная конференция североевропейских союзников по поддержке Украины, в которой участвуют более 20 стран.

10 апреле Дания объявила, что присоединится к программе Великобритании по обучению ВСУ.

В апреле Дания стала первым донором Фонда восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры.

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Наталия Фреик

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