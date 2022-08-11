Дания предоставит Украине пакет финансовой помощи на 110 млн евро
11.08.2022, 14:32
Метте Фредериксен ( Фото: ЕРА)
Дания планирует увеличить финансовую помощь Украине на 110 млн евро. Об этом сообщила премьер-министр Метте Фредериксен на конференции в Копенгагене, передает Reuters.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Это война против ценностей, на которых построены Европа и свободный мир… Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность поддержке Украины", — сказала она.
В четверг, 11 августа, в Копенгагене стартовала оборонная конференция североевропейских союзников по поддержке Украины, в которой участвуют более 20 стран.
- 10 апреле Дания объявила, что присоединится к программе Великобритании по обучению ВСУ.
- В апреле Дания стала первым донором Фонда восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры.
Читайте также: "Сигнал Путину". Дания на референдуме решила участвовать в оборонной политике ЕС
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии