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С расширением рынка криптовалют всё большее значение трейдеры уделяют получению точных данных, а также методам анализа.

Новая платформа Dash2Trade призвана помочь трейдерам обрести все необходимые инструменты. В удобном формате дашборда на этой площадке станет доступен большой арсенал для удобного трейдинга криптовалютой.

Проект Dash2Trade привлек 9,1 миллионов долларов перед последней стадией предпродажи токенов D2T

Старт предварительных продаж произошел в начале третьего квартала 2022 года. Первая неделя задала хороший темп: в первый день удалось получить $500 000, а за целую неделю было продано токенов более чем на $2 миллиона, при скромной цене в $0,0476 за единицу.

Постепенно цена на токен выросла, на текущей четвертой стадии предпродаж цена достигла 0,0533 USDT. Это заключительный этап, а значит последняя возможность приобрести токены этой платформы по сниженной цене.

Особенности платформы Dash 2 Trade

Самой популярной особенностью платформы стали торговые сигналы для криптовалют. На рынке подобных услуг такую функцию имела только площадка maxxer, появившаяся в 2020 году.

Очень важным инструментом для крипто среды также является анализ трендов, что позволит ритейл-трейдерам быть более эффективными. Платформа также способна отслеживать ситуации, когда страхи и ажиотаж на рынке становятся чрезмерно сильными.

Также Dash2Trade предоставляет возможность составлять и тестировать свои стратегии в режиме реального времени без риска для капитала. Держатели токена платформы получают доступ к бесплатному обучению.

Преимущества платформы могут получить держатели токена в том случае, если они приобретают стандартную или премиальную подписку.

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Как можно купить токен D2T?

Экосистема Dash2Trade основана на токене D2T, необходимым для приобретения подписки. Цена подписки длительностью 1 месяц составляет всего 400 токенов D2T для стандартного доступа, или 1000 токенов D2T для премиального статуса с возможностью анализа высшего уровня.

Покупка токенов D2T через платформу Dash2Trade осуществляется в три простых шага:

1. Создание аккаунта Metamask (рекомендуется использовать TrustWallet для мобильных пользователей).

2. Подключение кошелька к платформе. Для этого нужно нажать "Подключить кошелек" на главной странице проекта.

3. Покупка токенов. Конвертация происходит через USDT или ETH. Комиссия за газ составит около $30.

Заключение

Заинтересованным пользователям стоит поторопиться, если они хотят успеть инвестировать в один из самых успешных ICO уходящего года.

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