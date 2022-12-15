UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Dash2Trade привлек $9,1 миллионов долларов перед последней стадией предпродажи токенов p

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 10:00
Dash2Trade привлек $9,1 миллионов долларов перед последней стадией предпродажи токенов - Фото

На правах рекламы

С расширением рынка криптовалют всё большее значение трейдеры уделяют получению точных данных, а также методам анализа. 

Новая платформа Dash2Trade призвана помочь трейдерам обрести все необходимые инструменты. В удобном формате дашборда на этой площадке станет доступен большой арсенал для удобного трейдинга криптовалютой.

Проект Dash2Trade привлек 9,1 миллионов долларов перед последней стадией предпродажи токенов D2T

Старт предварительных продаж произошел в начале третьего квартала 2022 года. Первая неделя задала хороший темп: в первый день удалось получить $500 000, а за целую неделю было продано токенов более чем на $2 миллиона, при скромной цене в $0,0476 за единицу. 

Постепенно цена на токен выросла, на текущей четвертой стадии предпродаж цена достигла 0,0533 USDT. Это заключительный этап, а значит последняя возможность приобрести токены этой платформы по сниженной цене.

Особенности платформы Dash 2 Trade

Самой популярной особенностью платформы стали торговые сигналы для криптовалют. На рынке подобных услуг такую функцию имела только площадка maxxer, появившаяся в 2020 году.

Очень важным инструментом для крипто среды также является анализ трендов, что позволит ритейл-трейдерам быть более эффективными. Платформа также способна отслеживать ситуации, когда страхи и ажиотаж на рынке становятся чрезмерно сильными.

Также Dash2Trade предоставляет возможность составлять и тестировать свои стратегии в режиме реального времени без риска для капитала. Держатели токена платформы получают доступ к бесплатному обучению. 

Преимущества платформы могут получить держатели токена в том случае, если они приобретают стандартную или премиальную подписку. 

Посетить пресейл Dash 2 Trade

Как можно купить токен D2T?

Экосистема Dash2Trade основана на токене D2T, необходимым для приобретения подписки. Цена подписки длительностью 1 месяц составляет всего 400 токенов D2T для стандартного доступа, или 1000 токенов D2T для премиального статуса с возможностью анализа высшего уровня.

Покупка токенов D2T через платформу Dash2Trade осуществляется в три простых шага:

1. Создание аккаунта Metamask (рекомендуется использовать TrustWallet для мобильных пользователей).

2. Подключение кошелька к платформе. Для этого нужно нажать "Подключить кошелек" на главной странице проекта.

3. Покупка токенов. Конвертация происходит через USDT или ETH. Комиссия за газ составит около $30.

Заключение 

Заинтересованным пользователям стоит поторопиться, если они хотят успеть инвестировать в один из самых успешных ICO уходящего года. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
криптовалюта Dash 2 Trade D2T
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию
Последние новости
Спецпроекты
 