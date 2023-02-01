ГБР разоблачило и.о. начальника налоговой Киева на многомиллионных схемах обогащения

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили и.о. начальника главного управления государственной налоговой службы Киева на многомиллионных незаконных сделках. Злоупотребляя властью и служебным положением она за деньги принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий, сообщает пресс-служба ГБР.

Должность и.о. начальника налоговой службы Киева занимает Оксана Датий.

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Она также является председателем комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в едином реестре налоговых накладных ГУ ГНС в Киеве. Датий вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков.

Кроме того, по оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы по искусственному завышению валовых расходов некоторыми предприятиями, ведению предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставлению недостоверных сведений о доходах.

По экспертным оценкам, в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн.

Также оперативники ГБР изучают образ жизни Датий, который не соответствует уровню ее официальных доходов: она имеет три квартиры в Киеве общей стоимостью примерно $1 млн, дом около Киева стоимостью примерно $200 000, два автомобиля стоимостью примерно $150 000.

При этом одно из авто должностного лица стоимостью примерно $100 000 записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более $8000.

Также Датий пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами.

Общая сумма установленных необоснованных активов Датий составляет около $1,4 млн.

В рамках расследования уголовного производства по злоупотреблению властью, сотрудники ГБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки. В ходе следственных действий уже найдено $158 000, 530 000 грн и 2200 евро, элитные часы, автомобили и прочее.

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Роман Бриль

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