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25.03.2019, 12:19

Дефицит бюджета США достиг рекордного показателя

Дефицит бюджета США достиг рекордного показателя

В феврале текущего года дефицит бюджета США вырос до $234 млрд

Дефицит бюджета США в феврале 2018 года достиг рекордных $234 млрд, что на $19 млрд больше, чем в феврале 2017 года, сообщает MarketWatch.

Доходы бюджета в феврале увеличились на 7,% - до 167,26 млрд, расходы выросли на 8% - до $401,24 млрд. Двигателем расходов стали сельскохозяйственные расходы и транспортные программы. Поступления в бюджет в основном выросли из-за роста налогов на 5% на доходы физлиц.

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За пять месяцев 2019 финансового года, который начался 1 октября, дефицит госбюджета США вырос на 39% - с $310,25 млрд (за сопоставимый период годом ранее) до $544,23 млрд.

По данным Управления Конгресса США по бюджету, по итогам 2018 финансового года дефицит госбюджета США увеличился на 17%, достигнув $779 млрд. Таким образом, он составил 3,9% ВВП (максимум с 2012 фингода) против 3,5% ВВП в 2017 году.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

В 2009 году был зафиксирован максимальный дефицит в истории США - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

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Теги: госбюджет сша, ввп сша
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