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Дефицит госбюджета Украины в ноябре вырос до рекордных 170 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 09:17
Дефицит госбюджета Украины в ноябре вырос до рекордных 170 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в ноябре вырос по сравнению с октябрем на 11% до 163,3 млрд грн. Фактический дефицит был еще выше – 170 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Показатель дефицита бюджета в ноябре был самым высоким с начала полномасштабной войны. Предыдущий максимум был в октябре, когда фактический дефицит составил 143,4 млрд грн.

Доходы общего фонда в ноябре выросли почти на 30% – до 94,4 млрд грн, а расходы – на 17% до 260,5 млрд грн.

Общие кассовые расходы государственного бюджета выросли до 312,7 млрд грн с 231,7 млрд грн в октябре.

С начала года дефицит общего фонда государственного бюджета составляет 807,5 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за этот период составили 1097,6 млрд грн, или 77% от запланированных.

Из этой суммы размещение ОВГЗ принесло 593,5 млрд грн. Путем выпуска военных ОВГЗ привлечено 541 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины – 370 млрд грн.

Из внешних источников привлечено 504,1 млрд грн, в том числе в ноябре - 94,7 млрд грн.

Платежи по погашению государственного долга за январь – июнь составили 397,4 млрд грн, обслуживание – 149,6 млрд грн.

Читайте также: Как распределяется украинский бюджет-2022 в условиях войны

Андрій Водяний
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Минфин бюджет-2022
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