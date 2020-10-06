Дефицит торгового баланса США достиг 14-летнего максимума

Дефицит торгового баланса в США в августе увеличился на 5,9% до $67,1 млрд. Это самый высокий месячный показатель дефицита внешней торговли товарами и услугами США за последние 14 лет, пишет CNBC со ссылкой на данные американского министерства торговли.

Объем экспорта за август вырос на 2,2% по сравнению с августом 2019 года до $171,9 млрд. В то время, как импорт за отчетный период увеличился на 3,3% до $239 млрд.

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США удалось сократить дефицит торговли товарами с Китаем на 6,7% до $26,4 млрд.

За период январь-август торговый дефицит США увеличился на 5,7% по сравнению с восемью месяцами 2019 года и составил $421,8 млрд.

Президент Дональд Трамп обещал сократить дефицит торгового баланса США. По его инициативе были ведены или повышены импортные пошлины на сталь, алюминий, на большинство товаров из Китая. США перезаключили соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и ввели ряд мер по стимулированию внутреннего производства.

"Не смотря на все предпринятые меры, американцы все равно покупают больше импортных товаров, а спрос на американскую продукцию за рубежом остается низким", – пишет издание.

7 августа Комиссия по международной торговле США начало расследовать поставки в страну труб, что может привести к введению 43% пошлины на трубы из Украины.

16 сентября комиссия ВТО постановила, что американские пошлины нарушают международные правила торговли, поскольку применяются только против Китая и превышают максимальные ставки, согласованные с США.

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Роман Брыль

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