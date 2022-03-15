UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дефолт России станет самым большим со времен Аргентины 2001 года. Под угрозой $150 млрд

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 10:41
Дефолт России станет самым большим со времен Аргентины 2001 года. Под угрозой $150 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

В случае дефолта России под угрозой окажутся обязательства не только государства, но и российских компаний. Общая сумма – $150 млрд. Таким образом, это будет самый большой дефолт в мире со времен Аргентины 2001 года, пишет Bloomberg.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В среду, 16 марта, Россия должна выплатить $117 млн по своим еврооблигациям. Министр финансов РФ Антон Силуанов накануне сообщил, что Россия подготовила платежное поручение на выплату купона, но если зарубежные банки не смогут ее провести из-за заморозки международных резервов Центробанка РФ, страна расплатится в рублях.

Платеж в рублях по кредиту в долларах запустит серию дефолтов на $150 млрд.

По оценке Bloomberg существует три варианта развития событий. Если Россия все-таки заплатит в долларах, дефолт будет отложен, последующие выплаты 4 апреля; если в рублях – это дефолт, но "мягкий" (так как часть российских облигаций предусматривала такую возможность в случае форс-мажора); если не заплатит совсем – это "жесткий" дефолт, отрезающий страну от рынков капитала.

Внешний долг России в облигациях – $39,9 млрд. Следующие по значимости – валютные долги Газпрома (более $25 млрд), РЖД, Московского кредитного банка, ВЭБ, Норникеля, Сибура, Сбербанка, ЛУКОЙЛа.

Если Россия не выполнит свои обязательства, то технически существует 30-дневный льготный период до 15 апреля, в течение которого она может передумать и заплатить в долларах.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия госдолг еврооблигации дефолт
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 