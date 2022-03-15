Дефолт России станет самым большим со времен Аргентины 2001 года. Под угрозой $150 млрд

В случае дефолта России под угрозой окажутся обязательства не только государства, но и российских компаний. Общая сумма – $150 млрд. Таким образом, это будет самый большой дефолт в мире со времен Аргентины 2001 года, пишет Bloomberg.

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В среду, 16 марта, Россия должна выплатить $117 млн по своим еврооблигациям. Министр финансов РФ Антон Силуанов накануне сообщил, что Россия подготовила платежное поручение на выплату купона, но если зарубежные банки не смогут ее провести из-за заморозки международных резервов Центробанка РФ, страна расплатится в рублях.

Платеж в рублях по кредиту в долларах запустит серию дефолтов на $150 млрд.

По оценке Bloomberg существует три варианта развития событий. Если Россия все-таки заплатит в долларах, дефолт будет отложен, последующие выплаты 4 апреля; если в рублях – это дефолт, но "мягкий" (так как часть российских облигаций предусматривала такую возможность в случае форс-мажора); если не заплатит совсем – это "жесткий" дефолт, отрезающий страну от рынков капитала.

Внешний долг России в облигациях – $39,9 млрд. Следующие по значимости – валютные долги Газпрома (более $25 млрд), РЖД, Московского кредитного банка, ВЭБ, Норникеля, Сибура, Сбербанка, ЛУКОЙЛа.

Если Россия не выполнит свои обязательства, то технически существует 30-дневный льготный период до 15 апреля, в течение которого она может передумать и заплатить в долларах.

6 марта Moody's присвоило России преддефолтный рейтинг Ca. Падение ВВП РФ в 2022 году ожидается на уровне 7%

8 марта Fitch Ratings снизил долгосрочный рейтинг дефолта России до уровня С, что означает неизбежный дефолт.

Андрей Водяный

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