Декретные выплаты в Украине выросли на четверть

Размер среднедневного пособия по беременности и родам, финансируемого Фондом социального страхования Украины (ФСС), в январе-апреле 2019 года вырос на 25,6% по сравнению с тем же периодом 2018 года и за апрель составил 245,1 грн. Об этом сообщает пресс-служба ФСС.

По данным ведомства, в общих случаях продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней, а средняя сумма помощи от Фонда составляет 30 900 грн.

За январь-апрель ФСС направил на финансирование пособия по беременности и родам 1,1 млрд грн.

В Фонде напоминают, что декретные предоставляются застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам и составляет 100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа.

Сумма пособия по беременности и родам рассчитывается путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами.

По основному месту работы декретные не могут быть меньше рассчитанного пособия, исходя из минимальной заработной платы. В то же время, по месту работы по совместительству минимальные гарантии относительно размера помощи не применяются.

Ранее сообщалось, что сумма ежедневного пособия по больничному листу в 2018 году составила 224,4 грн. Это на 54,2 грн, или 31,9% больше, чем в 2017 году.