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04.03.2019, 17:50

Размер больничных вырос почти на треть

Размер больничных вырос почти на треть

Сумма ежедневного пособия по больничному листу в 2018 году составила 224,4 грн

Сумма ежедневного пособия по больничному листу в 2018 году составила 224,4 грн. Это на 54,2 грн, или 31,9% больше, чем в 2017 году. Об это сообщает пресс-служба Фонда социального страхования (ФСС).

Увеличение среднего размера больничного связывают с ростом минимальной заработной платы, а также с общим ростом фонда оплаты труда по стране.

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Общие расходы Фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности по сравнению с 2017 годом увеличились на 1 679,4 млн грн, или на 27,7% и составили по итогам 2018 года более 7 млрд 747 млн ​​грн.

Напомним, что основанием для начисления ФСС материального обеспечения является заявление-расчет, которое подает работодатель. С 1 октября 2018 года страхователям предоставлена ​​возможность отправлять заявления-расчеты в электронном виде с применением электронной цифровой подписи для оптимизации и ускорения финансирования.

В течение 2018 года ФСС профинансировал выплаты материального обеспечения, учитывая пособие по временной потере трудоспособности и по беременности и родам, для более чем 2,5 млн застрахованных лиц, подчеркивают в фонде.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил создать реестр больничных.

Напомним, что Кабмин также изменил порядок распределения взноса на соцстрахованиеувеличилась доля единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве с 9,1472% до 9,3759%. Это произошло за счет уменьшения доли взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы (с 5,2313% до 5,0026%).

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Теги: больничный, больничный лист, нетрудоспособность
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