Кабмин изменил порядок распределения взноса на соцстрахование

Сегодня Кабинет министров внес изменения в постановление о распределения единого взноса на социальное страхование. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В министерстве отметили, что увеличится доля единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве с 9,1472% до 9,3759%. Это произойдет за счет уменьшения доли взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы (с 5,2313% до 5,0026%).

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"Принятое решение позволит утвердить бездефицитный бюджет Фонда социального страхования Украины на 2019 год и обеспечить своевременно и в полном объеме осуществления страховых выплат и предоставления социальных услуг", - говорится в сообщении.