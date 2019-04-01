Дело ПриватБанка. Суд арестовал активы компаний Коломойского

Печерский райсуд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал активы ряда компаний, которые прямо и косвенно связанны с группой Приват Игоря Коломойського и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает Finbalance, ссылаясь на постановление суда от 22 марта 2019 года.

Активы арестованы в рамках уголовного производства о возможном выводе 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного ПриватБанком у НБУ до национализации. Эти активы Нацбанк получил в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию, отмечается в документе.

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В частности арестовано имущество компаний:

Скорзонера (11 земельных участков, а также паркинг площадью 29 800 кв. м в Ивано-Франковской области, в селе Поляница и участок Щивки, дом 3/2 (Буковель);

Арт-Лаб Групп (земельный участок в Ивано-Франковской области, Яремче, Поляница);

Тех-Трейд-Инвест (магазин площадью 39,8 кв. м в Ивано-Франковской области, Яремче, село Поляница);

Гаджибей (8 земельных участков в Одесской области, Овидиопольском районе, Дальницкого сельсовета, массив Золотой берег);

Приватофис (144 помещения, здания в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях);

Истейт-Сервис (3 помещения в Волынской области);

Спектрум-Энерго (3 помещения в Донецкой, Харьковской, Хмельницкой областях);

Перспектива-Инвестмент (23 квартиры, помещения в городе Днепр);

Толкачевский горно-обогатительный комбинат (2 тепловоза);

Никопольский завод ферросплавов (69 платформ, тепловозов, электровозов, цистерн).

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Напомним, в начале февраля Печерский райсуд Киев в рамках этого же уголовного производства арестовал другие активы "приватовских" структур. Тогда под арестом оказалось около 1 500 объектов движимого и недвижимого имущества.