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01.04.2019, 17:57

Дело ПриватБанка. Суд арестовал активы компаний Коломойского

Дело ПриватБанка. Суд арестовал активы компаний Коломойского

На активы "приватовских" структур наложили новый арест

Печерский райсуд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал активы ряда компаний, которые прямо и косвенно связанны с группой Приват Игоря Коломойського и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает Finbalance, ссылаясь на постановление суда от 22 марта 2019 года.

Активы арестованы в рамках уголовного производства о возможном выводе 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного ПриватБанком у НБУ до национализации. Эти активы Нацбанк получил в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию, отмечается в документе.

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В частности арестовано имущество компаний:

  • Скорзонера (11 земельных участков, а также паркинг площадью 29 800 кв. м в Ивано-Франковской области, в селе Поляница и участок Щивки, дом 3/2 (Буковель);
  • Арт-Лаб Групп (земельный участок в Ивано-Франковской области, Яремче, Поляница);
  • Тех-Трейд-Инвест (магазин площадью 39,8 кв. м в Ивано-Франковской области, Яремче, село Поляница);
  • Гаджибей (8 земельных участков в Одесской области, Овидиопольском районе, Дальницкого сельсовета, массив Золотой берег);
  • Приватофис (144 помещения, здания в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях);
  • Истейт-Сервис (3 помещения в Волынской области);
  • Спектрум-Энерго (3 помещения в Донецкой, Харьковской, Хмельницкой областях);
  • Перспектива-Инвестмент (23 квартиры, помещения в городе Днепр);
  • Толкачевский горно-обогатительный комбинат (2 тепловоза);
  • Никопольский завод ферросплавов (69 платформ, тепловозов, электровозов, цистерн).

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Напомним, в начале февраля Печерский райсуд Киев в рамках этого же уголовного производства арестовал другие активы "приватовских" структур. Тогда под арестом оказалось около 1 500 объектов движимого и недвижимого имущества.

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Теги: Печерский райсуд Киева, группа приват, рефинасирование
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