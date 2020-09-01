День знаний. В Минфине рассказали о финансировании школ и расходах на одного ученика

С 1 сентября в украинских школах начали и продолжили обучение около 4 млн учеников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Количество учителей в школах страны составляет 439 000 человек.

Расходы общего фонда государственного и местных бюджетов на получение полного общего среднего образования в школах на 2020 год утверждены в объеме 110,4 млрд грн.

Средние расходы государства на одного ученика школы составляют около 26 700 грн в год.

Как уточнили в Министерстве образования и науки, в школы 1 сентября отправилось более 4,2 млн учеников, из них 428 000 – первоклассники.

В Минобразования подчеркивают, что в условиях пандемии коронавируса местные власти должны обеспечить учебные заведения всем необходимым для противодействия COVID-19: средствами дезинфекции, моющими средствами и защитными масками.

Остававшиеся по состоянию на 1 августа 8,5 млрд грн остатков образовательной субвенции Минобразования разрешило использовать для обеспечения безопасных условий обучения и выплаты надбавок учителям.

В Минобразования рекомендовали учредителям учебных заведений:

- обеспечить бесперебойное водо-, электро-, газо- и теплоснабжение школ;

- обеспечить подвоз в сельской местности учеников и педагогов к школам, а также в обратном направлении к месту жительства;

- создать условия для организации питания учащихся, надлежащего питьевого режима.

Руководители школ обязаны создать условия для социального дистанцирования и предотвращения скопления учеников, а также оборудовать места для обработки рук антисептиком и сбора использованных масок и перчаток.

Для учебных заведений, которые попали в регионы с "красным" уровнем эпидемической опасности, специалисты Минобразования разработали проект положения о дистанционном обучении. Документ предусматривает упрощение процедуры дистанционного обучения и учитывает особенности дистанционного обучения во время карантина.

В Минобразования считают, что в 2021 году необходимо увеличить расходы на сферу образования. "Предельный объем (финансирования), с учетом дополнительных субвенций, без капитальных расходов планируется на уровне 137,8 млрд грн", – говорится в сообщении министерства.

В июне Кабмин назначил исполняющим обязанности министра образования экс-регионала, соратника Дмитрия Табачника Сергея Шкарлета.

В августе в Минобразования назвали две даты планируемого начала обучения в вузах.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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