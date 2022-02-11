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Деньги авторам и артистам: Зеленский подписал закон о музыкальном роялти

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 13:37
Деньги авторам и артистам: Зеленский подписал закон о музыкальном роялти - Фото
Фото: depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон №5572 о разделении вознаграждения между авторами и правопреемниками. Об этом сообщила общественная организация Украинское агентство авторских и смежных прав (УААСП). 

Закон вводит автоматизированную систему идентификации произведений и формирования детальных отчетов об их использовании.  

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"Наконец, сфера роялти будет перезагружена и Министерство экономики начнет движение к построению прозрачной понятной, справедливой системы сбора и распределения авторских денег. Чтобы авторы и артисты получили возможность наконец-то почувствовать в карманах справедливо заработанные деньги", – говорится в сообщении агентства.  

Благодаря закону будет создана система, которая позволит получать честное вознаграждение не только известным современным авторам, но и начинающим музыкантам и выдающимся представителям "Золотого фонда украинской эстрады" или их потомкам, прокомментировал глава УААСП Валерий Харчишин. 

Закон вступил в силу со следующего дня после подписания, т.е. с 11 февраля. 

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Роман Брыль
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