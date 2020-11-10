Деньги из COVID-фонда на ремонт дорог Прикарпатья получило окружения Коломойского – СМИ

Все тендеры Ивано-Франковской Службы автодорог на ремонт дорог, которые в этом году частично были профинансированы деньгами Фонда по борьбе с COVID-19, выиграло ООО "ПБС", которое связывают с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает Наші Гроші.

На четыре тендера совокупной стоимостью 3,58 млрд грн из ковидного Фонда было выделено четверть необходимой суммы – 916 млн гривень.

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Сообщается, что ООО "ПБС" имел конкурентов только среди представителей Национальной ассоциации дорожников. В первых трех случаях это ООО "Автомагистраль-Юг" с орбиты бизнесмена Александра Бойко, а в четвертом – ООО "Ростдорстрой" из окружения Геннадия Труханова. Представители картеля торговались с конкурентом неохотно – средняя скидка ПБС на всех четырех тендерах по отношению к ожидаемой стоимости закупки составляет менее 4%.

Два более ранние тендеры ПБС разыграло с компаниями из орбиты бизнесмена Араика Амирханяна – ООО "Полтавабудцентр" и ООО "Строительная компания "Дорлидер". Скидка компании также была несущественной – 5,5%. При этом ПБС именно в те годы нанимало фирмы из группы Амирханяна на субподрядные работы и заплатила им 482 млн грн.

ООО "ПБС" учредила в марте 2004 года в Ивано-Франковске Иванна Непик, уставный капитал компании составляет 6,02 млн гривень. Непик ранее работала на курорте Буковель Игоря Коломойского. В то время директором Буковеля был Александр Шевченко. Он участвовал в выборах депутатов в Ивано-Франковский областный совет от партии За майбутнє бизнес-партнера Коломойского Игоря Палицы, которые состоялись 25 октября.

В июле Кабмин выделил Укравтодору 35 млрд из Фонда борьбы с COVID-19.

В 2021 году Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует отремонтировать 7 000 километров автодорог государственного назначения.

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Наталия Софиенко

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