Деньги на "экономический патриотизм" будут брать со сверхдохода от добычи газа

Анонсированные Владимиром Зеленским экономические программы поданы правками ко второму чтению в газовый законопроект 7038-д. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Также он добавил, что налоговый Комитет принял доработанный законопроект 7038-д.

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Кроме этого, этот законопроект предусматривает и перераспределение средств от добычи украинского газа на нужды военных.

"К сожалению, власть довела до того момента когда ты выбираешь либо спонтанное повышение налогов нормы, либо финансирование армии. Минфин утверждает, что закон даст дополнительно 30,6 млрд на армию. Ещё 87,7 млрд от НАК Нафтогаз, но они пойдут на него же в рамках спецобязательств. Ну нормы про дерегуляцию радуют", – отметил Железняк.

22 февраля Зеленский анонсировал запуск программы "экономического патриотизма".Планируется уменьшить налоговую нагрузку на бизнес и ограничить проверки. К тому же программа включает в себя снижение НДС на бензин и дизель, что позволит снизить цены на заправках.

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Наталия Софиенко

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