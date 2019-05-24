"Деньги Януковича". В ICU ответили на заявление Луценко

Действия компании ICU в сделках купли-продажи ОВГЗ с участием Аграрного фонда в 2014 году полностью соответствовали закону и требованиям к брокерской деятельности. Об этом заявил управляющий партнер компании ICU Константин Стеценко в ответ на заявления генпрокурора Юрия Луценко, что эти сделки проходили с нарушением закона.

"Решение о нарушении или соблюдении закона может принять только суд", - подчеркнул Стеценко.

По его словам, Генпрокуратура не может не знать о решениях судов всех трех инстанций того же 2014 года, подтвердивших, что действия ICU в этих сделках полностью соответствовали закону и требованиям к брокерской деятельности.

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"Генеральная прокуратура также была участником этих разбирательств, и ее представитель присутствовал на судебных заседаниях. Однако сейчас об этих решениях Генеральной прокуратуре, видимо, неудобно вспоминать, но удобно строить вокруг них новую риторику в изменившихся политических реалиях", - отметил Стеценко.

Кроме того, он подчеркнул, что никогда не был заместителем Валерии Гонтаревой. "В ICU я возглавлял направление брокерской и торговой деятельности, о чем Генеральной прокуратуре, конечно, известно. В своих действиях и я, и ICU всегда строго соблюдаем закон. Однако в очередной раз мы наблюдаем, как государственные деятели могут трактовать закон в угоду собственной политической целесообразности", - добавил Стеценко.

Напомним, в интервью LIGA.net генпрокурор Луценко заявил, что Стеценко нарушил закон в ходе операции с Аграрным фондом и Брокбизнесбанком в 2014 году.

"[Бывший] заместитель Гонтаревой [по ICU Константин] Стеценко нарушил закон в ходе операции с Аграрным фондом и Брокбизнесбанком 2014 года. Ночью Нацбанк выдает кредит Брокбизнесбанка под залог предоставленных Аграрному фонду ОВГЗ. ОВГЗ были предоставлены Минагрополитики под будущую посевную. Правительство в лице Минагрополитики передает эти ОВГЗ БрокБизнес на эту же сумму, если не ошибаюсь, 4 млрд грн заходит туда с НБУ. Деньги заходят на счет Аграрного фонда, а ОВГЗ является залогом, который используется. Затем эти деньги украли", - сказал Луценко.

Ранее Луценко заявлял, что у Генпрокуратуры нет доказательств того, что компания Investment Capital Ukraine (ICU), совет директоров которой ранее возглавляла бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева, причастна к выводу денег бывшего президента Виктора Януковича из Украины. Вопрос ICU был поднят в связи с публикацией решения Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о спецконфискации. В нем говорится, что сделки по покупке государственных облигаций, попавших вместе с полученными по ним деньгами под спецконфискацию, проводились через группу ICU.