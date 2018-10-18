Депутаты отказались повышать ставки налогов

Парламент отклонил законопроект, предусматривающий повышение ряда налогов

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Верховная Рада отклонила проект закона N9085 об изменениях в Налоговый кодекс о ставках некоторых налогов.

Законопроект предусматривает пересмотр ставок акцизного налога, экологического налога и рентной платы с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции.

В зависимости от сферы применения налогов, ставки акцизного налога, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом прогнозного индекса потребительских цен в текущем году предлагалось увеличить на 9%.

Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов с учетом прогнозного индекса цен производителей промышленной продукции предлагалось увеличить на 10,3%.