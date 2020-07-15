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Депутаты предлагают снизить ставку НДС для промышленности до 7%

15.07.2020, 18:45
Депутаты предлагают снизить ставку НДС для промышленности до 7% - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Верховной Раде предлагают уменьшить ставку НДС для украинской промышленности с 20 до 7%. О том, что соответствующий законопроект №3848 зарегистрирован в парламенте сообщил народный депутат, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Проект разработан с целью поддержки отечественной промышленности. Ключевая норма - льготная ставка НДС 7% для операций с оборудованием, направленная на стимулирование переоснащения предприятий промышленного сектора", - написал депутат в Facebook.

Текст законопроекта на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

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Юрий Тарасовский
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