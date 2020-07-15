Депутаты предлагают снизить ставку НДС для промышленности до 7%

Верховной Раде предлагают уменьшить ставку НДС для украинской промышленности с 20 до 7%. О том, что соответствующий законопроект №3848 зарегистрирован в парламенте сообщил народный депутат, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Проект разработан с целью поддержки отечественной промышленности. Ключевая норма - льготная ставка НДС 7% для операций с оборудованием, направленная на стимулирование переоснащения предприятий промышленного сектора", - написал депутат в Facebook.

Текст законопроекта на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

В феврале 2020 года Кабмин Алексея Гончарука создал Координационный центр по вопросам промышленности. Правительство планировало усилить сотрудничество между представителями промышленности и властью в решении проблем и предотвращении кризисных ситуаций.

По данным Госстата, промышленное производство в мае снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, в апреле спад составил 16,2%.

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Юрий Тарасовский

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