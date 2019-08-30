Депутаты утвердили финансовый комитет Рады: полный состав

Верховная Рада 29 августа приняла постановление №1077 об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей и членов комитетов Верховной Рады IX созыва.
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики возглавил Данил Гетманцев (Слуга народа, СН).
Его первым заместителем стал Ярослав Железняк (Голос).
Заместителями стали Игорь Абрамович (ОПЗЖ), Александр Дубинский (СН), Александр Ковальчук (СН), Андрей Холодов (СН).
Секретарь комитета Игорь Палица (внефракционный).
Члены комитета: Ирина Аллахвердиева (СН), Ольга Белькова (Батьківщина), Ольга Василевская-Смаглюк (СН), Галина Васильченко (Голос), Олег Воронько (СН), Дарья Володина (СН), Александр Герега (внефракционный), Роберт Горварт (внефракционный), Юлия Диденко (СН), Марьян Заблоцкий (СН), Виктория Кинзбурская (СН), Тарас Козак (ОПЗЖ), Анна Колиснык (СН), Алексей Ковалев (СН), Олег Кулинич (внефракционный), Алексей Леонов (СН), Анастасия Ляшенко (СН), Олег Марусяк (СН), Андрей Николаенко (Батьківщина), Евгений Петруняк (СН), Алла Репина(СН), Александр Сова (СН), Юрий Солод (ОПЗЖ), Алексей Устенко (СН), Нина Южанина (Европейская Солидарность).