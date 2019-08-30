Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Депутаты утвердили финансовый комитет Рады: полный состав

Депутаты утвердили финансовый комитет Рады: полный состав
30.08.2019, 08:58

Комитет Рады по финансам и налогам возглавил Данил Гетманцев

Верховная Рада 29 августа приняла постановление №1077 об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей и членов комитетов Верховной Рады IX созыва.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики возглавил Данил Гетманцев (Слуга народа, СН).

Его первым заместителем стал Ярослав Железняк (Голос).

Заместителями стали Игорь Абрамович (ОПЗЖ), Александр Дубинский (СН), Александр Ковальчук (СН), Андрей Холодов (СН).

Секретарь комитета Игорь Палица (внефракционный).

Члены комитета: Ирина Аллахвердиева (СН), Ольга Белькова (Батьківщина), Ольга Василевская-Смаглюк (СН), Галина Васильченко (Голос), Олег Воронько (СН), Дарья Володина (СН), Александр Герега (внефракционный), Роберт Горварт (внефракционный), Юлия Диденко (СН), Марьян Заблоцкий (СН), Виктория Кинзбурская (СН), Тарас Козак (ОПЗЖ), Анна Колиснык (СН), Алексей Ковалев (СН), Олег Кулинич (внефракционный), Алексей Леонов (СН), Анастасия Ляшенко (СН), Олег Марусяк (СН), Андрей Николаенко (Батьківщина), Евгений Петруняк (СН), Алла Репина(СН), Александр Сова (СН), Юрий Солод (ОПЗЖ), Алексей Устенко (СН), Нина Южанина (Европейская Солидарность).

Напишите нам
александр дубинский Данил Гетманцев финансовый комитет
Комментарии
Последние новости
 