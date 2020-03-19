Дешевая нефть. Россия может недосчитаться до $40 млрд в 2020 году

Федеральный бюджет РФ в 2020 году лишится почти 3 трлн рублей (около $37,5 млрд) нефтегазовых доходов при текущих ценах на нефть. Об этом сказал министр финансов России Антон Силуанов на коллегии казначейства, сообщает Reuters.

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"К сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом и соответственно мы отклоняемся от макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год. Безусловно, это коснется и бюджета. Мы делали оценки - только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн рублей снижает нам объемы поступлений нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями", - сказал Силуанов.

Он добавил, что Минфин в этом году перейдет на дефицитный бюджет и задействует средства резерва.

На прошлой неделе Силуанов оценивал потери российского бюджета в 2020 году от снижения цен на нефть в 2 трлн рублей, а дефицит - в 0,9% ВВП.

Минфин объявил, что из Фонда национального благосостояния (ФНБ) планирует потратить в текущем году на покрытие бюджетной дыры 600 млрд рублей.

В первой половине дня 18 марта стоимость барреля Brent преодолела психологическую отметку в $28 за баррель. Цена на нефть обвалилась до минимума с ноября 2003 года. На 17:43 по Киеву нефть марки Brent торговалась на уровне $26,2 за баррель, цена на WTI падала до $23,56.

9 марта цены на нефть рухнули на 30% из-за срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Подробнее читайте здесь.

Инвестиционный банк Goldman Sachs понизил свой прогноз цены на нефть марки Brent во втором квартале на треть до $20 за баррель.