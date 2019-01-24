Детенизация рынка труда пополнила бюджет на 1,3 млрд грн

Поступления в госбюджет от мероприятий по детенизации сферы занятости достигли 1,3 млрд грн. С сентября 2018 года в бюджет доначислено более 590 млн грн налога на доходы физических лиц, 49 млн грн - военного сбора, 727 млн ​​грн - единого взноса и 27 млн ​​грн - единого налога. Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

"Проведенные мероприятия позволили не только увеличить отчисления в бюджет, но и обеспечить защиту прав наемных лиц по оплате их труда, выявить и устранить факты скрытой занятости, привлечь к госрегистрации граждан как субъектов хозяйствования", - заявил и.о. председателя ГФС Александр Власов.

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По его словам, с сентября по декабрь 2018 года работодатели легализовали 1,9 млн наемных работников.

По результатам проверок по соблюдению трудового законодательства работодателями (проведенных органами ГФС совместно с управлениями Гоструда) официально трудоустроено 2,9 тыс. наемных работников.

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