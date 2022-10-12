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Девальвация форинта вынудила Венгрию пересмотреть отношение к переходу на евро – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 12:49
Девальвация форинта вынудила Венгрию пересмотреть отношение к переходу на евро – Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com

Венгрия может попытаться присоединиться к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II) в этом или следующем году, заявил во вторник, 11 октября, министр финансов этой страны Михай Варга. Это первый шаг, необходимый для перехода на евро и отказа от форинта, пишет Bloomberg.

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"ERM II — это то, что должен учитывать любой здравомыслящий человек, который думает о налогово-бюджетной или денежно-кредитной политике", – сказал Варга.

В рамках механизма ERM II для локальных валют устанавливается базовый курс конвертации в евро. Государства, претендующие на членство, должны оставаться в ERM II в течение двух лет. Все это время курс их нацвалюты может колебаться только в пределах фиксированного коридора.

Любая страна, желающая присоединиться к ERM II, должна получить одобрение министров финансов зоны евро, Европейского центрального банка, а также министров и центральных банков стран, не входящих в зону евро, но участвующих в ERM II.

Варга заявил, что присоединение к механизму ERM II необязательно означает переход на евро, но даже разговоры о шагах в этом направлении означают радикальные изменения в правительстве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, указывает Bloomberg.

Их причина заключается в стремительной девальвации венгерского форинта, который в 2022 году стал одной из самых слабых валют в мире. Среди валют развивающихся стран сильнее упали только аргентинское песо и турецкая лира.

Присоединение к ERM II может повысить конкурентоспособность Венгрии, учитывая ее зависимость от еврозоны, сказал Варга. Он добавил, что венгерское правительство сейчас анализирует условия, на которых к механизму в 2020 году присоединилась Хорватия.

Заявления министра прозвучали на фоне падения венгерской валюты до рекордно низкого уровня 430 форинтов за евро.

  • В еврозону сейчас входят 19 членов Европейского Союза. Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023 года, Болгария – с 1 января 2024 года.
Андрій Водяний
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