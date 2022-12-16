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ЕС принял девятый пакет санкций против РФ: под запретом 168 компаний, СМИ, беспилотники

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 14:58
ЕС принял девятый пакет санкций против РФ: под запретом 168 компаний, СМИ, беспилотники - Фото
Валдис Домбровскис (Фото: пресс-служба Кабмина)

Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС, в рамках девятого пакета санкций, внес в санкционный список 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом.  

"Основные ограничения касаются 168 организаций, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ. Всего в настоящее время под санкциями находится 410 организаций. Мы также расширяем запреты на инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий секторы", — написал Домбровскис в Twitter.   

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Он добавил, что санкции также запрещают инвестиции в российский сектор бизнес-услуг, включая рекламу, исследования рынка, опросы общественного мнения 

Также ЕС вводит дополнительные меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения: химикатов, ИТ-оборудования, электроники. 

Кроме того, ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты, а это означает, что отныне будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и любую третью страну, которая могла бы поставлять дроны в Россию 

ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит Российский банк развития регионов в список российских государственных или контролируемых организаций, на операции с которыми распространяется полный запрет. 

Также инициирован процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех дополнительных средств массовой информации: НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал. 

С сегодняшнего дня гражданам ЕС запрещается занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых юридических лиц, организаций или органов, расположенных в России.

Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Евросоюз достиг соглашения по девятому пакету санкций против России. 

"Приветствую соглашение по 9-му пакету санкций против России. Он фокусируется на технологиях, финансах и СМИ, чтобы еще больше ослабить российскую экономику и военную машину. Санкции касаются почти на 200 физических и юридических лиц, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей", — написала фон дер Ляйен в Twitter.  

  • 12 декабря министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций. По данным Reuters, принятие девятого пакета санкций задержалось из-за разногласий относительно того, разрешать ли экспорт российских удобрений через европейские порты, если они произведены компаниями подсанкционных олигархов. 
  • 15 декабря ЕС согласовал девятый пакет санкций против России.

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Роман Бриль
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Валдис Домбровскис еврокомиссия санкции ес санкции против росси девятый пакет санкций
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