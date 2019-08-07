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Для IT-бизнеса изменятся правила налогообложения - Верланов

Для IT-бизнеса изменятся правила налогообложения - Верланов
07.08.2019, 18:23

Офис президента занимается отдельным проектом налогообложения для IТ-бизнеса

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов анонсировал изменение системы налогообложения для сферы IT в Украине с целью обеспечения больших темпов экономического роста. Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Эта история шире, чем просто снять часть налогообложения с IT... Это вопрос ВВП, валютной выручки, инноваций... И эту историю сейчас государство вместе с индустрией будет балансировать. Я думаю, будет отдельный проект. IT - это один из тех секторов, которые могут сгенерировать дополнительный рост ВВП - те 7% в 2021 году, о которых говорит президент. И здесь надо делать кардинальные вещи. Простым эволюционным путем мы этого не достигнем, живем в реалиях 2,5-3,5% роста", - сказал Верланов.

Он сообщил, что сейчас над разработкой новой налоговой модели для отрасли работают представители Офиса президента, которые провели ряд встреч с IТ-бизнесом.

В то же время Верланов отметил, что менять упрощенную систему налогообложения (ФЛП) намерения у налоговой службы нет.

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