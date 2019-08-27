До конца года Bitcoin может подорожать на 40%

Bitcoin может подорожать до конца 2019 года на 37,5% за счет внедрения экономических стимулов Центральными банками по всему миру. Об этом сообщает портал Mikey со ссылкой на аналитика криптовалютной биржи OKEx.

По его словам, сейчас правительства разных стран обеспокоены медленными темпами экономического роста, и как это может повлиять на финансовую стабильность в ближайшие месяцы и годы.

По данным инструмента CMW FedWatch, с вероятностью в 95% Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) снизит ставку на четверть процента на запланированном в сентябре заседании. Этот сценарий становится еще более вероятным, так как другие центральные банки по всему миру также решили принять смягчающие меры.

Аналитики OKEx утверждают, что все эти факторы могут привести к росту в 2019 году стоимости самой популярной круптовалоты до $14 000.

Росту курса Bitcoin может помешать укрепление доллара, считает он. С другой стороны, продолжение торговой войны США и Китая, а также Brexit в сочетании со снижением ставок могут сделать Bitcoin более привлекательным для инвесторов, добавил аналитик.

Согласно данным торговой площадки Coinmarketcap, на сегодня к 12:57 по Киеву криптовалюта Bitcoin торгуется по $10 163.