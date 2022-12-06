Добыча металлов, банки, телеканалы: ЕС подготовил девятый пакет санкций против России – FT

Европейский Союз подготовил основной список запретов, который войдут в девятый пакет санкций против России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, ЕС предлагает ввести запрет на новые инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность с исключениями для некоторых редких металлов, как палладий и титан.

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Также будет введен запрет на вещание четырех телеканалов, запрет на операции с еще тремя российскими банками.

Будет введен контроль за экспортом продукции двойного назначения на сумму более 2,3 млрд евро.

ЕС запретит проводить сделки с российскими компаниями по маркетингу и исследованию рынка.

Будут введены индивидуальные санкции против 180 человек.

Список санкций не окончательный и может быть дополнен, отмечают в FT.

Новый пакет санкций может быть согласован во время встречи глав МИД стран Евросоюза 12 декабря, а одобрен 15 декабря на саммите лидеров ЕС.

4 октября стало известно, что новый пакет санкций ЕС против России может быть утвержден 12 декабря.

5 декабря Bloomberg сообщил, что Евросоюз намерен ударить по российскому сектору БПЛА в девятом пакете санкций.

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Роман Бриль

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