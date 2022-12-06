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Добыча металлов, банки, телеканалы: ЕС подготовил девятый пакет санкций против России – FT

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 18:16
Добыча металлов, банки, телеканалы: ЕС подготовил девятый пакет санкций против России – FT - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский Союз подготовил основной список запретов, который войдут в девятый пакет санкций против России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, ЕС предлагает ввести запрет на новые инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность с исключениями для некоторых редких металлов, как палладий и титан. 

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Также будет введен запрет на вещание четырех телеканалов, запрет на операции с еще тремя российскими банками. 

Будет введен контроль за экспортом продукции двойного назначения на сумму более 2,3 млрд евро. 

ЕС запретит проводить сделки с российскими компаниями по маркетингу и исследованию рынка. 

Будут введены индивидуальные санкции против 180 человек. 

Список санкций не окончательный и может быть дополнен, отмечают в FT.  

Новый пакет санкций может быть согласован во время встречи глав МИД стран Евросоюза 12 декабря, а одобрен 15 декабря на саммите лидеров ЕС. 

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Роман Бриль
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евросоюз санкции против россии санкции ес девятый пакет
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