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Доходы отстали от плана: дефицит бюджета приблизился к 3 млрд грн

Доходы отстали от плана: дефицит бюджета приблизился к 3 млрд грн
12.09.2019, 12:10

Госбюджет не получает запланированных доходов

Дефицит общего фонда государственного бюджета за восемь месяцев 2019 года составил 2,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным Минфина, доходы общего фонда госбюджета выросли на 7,7% до 594,1 млрд грн, и составили всего 95,1% от запланированного уровня. При этом кассовые расходы по общему фонду бюджета, согласно оперативным данным Госказначейства, составили 599,2 млрд грн, или 91,4% от запланированного уровня.

Анализ показателей выполнения госбюджета говорит о продолжении негативного влияния ряда тенденций, отметили в министерстве. В частности это недостаточное поступление таможенных платежей и ренты за добычу газа, низкие доходы от уплаты НДС и ухудшение финансовых результатов нескольких крупных госкомпаний.

Негативными факторами влияния также послужили невыплата Укрнафтой своей части дивидендов за 2018 года и неполная выплата дивидендов государственными Центрэнерго и Турбоатом.

Низкими остались и поступления от приватизации (369,1 млн грн, а этом 2,2% от годового плана).

Ситуацию также ухудшило значительное укрепление гривни: средний курс за январь-август составил 26,6 грн/$, тогда как в бюджете-2019 было учтено 28,2 грн/$.;

Проблему министерство планирует решить "путем повышения эффективности работы органов доходов и сборов и укрепления их кадрового потенциала".

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