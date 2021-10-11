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Доходы "Шахтера" продолжают падать: клуб Рината Ахметова отчитался за сезон 2020/2021

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 14:27
Доходы
Президент клуба Ринат Ахметов и главный тренер Роберто Де Дзерби (фото: пресс-служба "Шахтера")

Общий доход футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) составил 2,284 млрд грн (с учетом НДС) в сезоне 2020/2021, что на 10% или 238 млн грн меньше, чем в предыдущем сезоне (2,52 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные годового отчета клуба Рината Ахметова, опубликованного на официальном сайте. 

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В этом сезоне доход от продажи и аренды игроков упал в пять раз: до 178 млн с 928 млн грн в сезоне 2019/2020.

"Шахтер" участвовал в групповом раунде Лиги чемпионов, продолжил выступления в Лиге Европы и дошел до стадии 1/8 финала. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составили 1,615 млрд грн, что выше, чем в предыдущем сезоне(1,25 млрд грн.)

Суммарный доход от коммерческой деятельности составил 491 млн грн (338 млн грн в предыдущем сезоне). Доход от спонсорства и рекламы – 462 млн грн (275 млн грн), от продажи атрибутики – 8 млн грн (14 млн грн), от реализации ТВ-прав – 14 млн грн (13 млн грн).

Доход ФК Шахтер за сезон 2020/21

В сезоне 2020/21 ФК Шахтер заплатил в госбюджет Украины 496,9 млн грн налогов (370,2 млн грн в сезоне 2019/20). Сумма НДФЛ составила 364,9 млн грн (317,9 млн грн).

  • В сезоне 2019/20 доходы Шахтера упали на 1,24 млрд грн, до 2,52 млрд грн, по сравнению с предыдущим сезоном (3,76 млрд грн).

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Наталия Фреик
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