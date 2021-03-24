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Доходы украинцев на иностранных рынках выросли на треть: названы самые прибыльные страны

24.03.2021, 16:26
Доходы украинцев на иностранных рынках выросли на треть: названы самые прибыльные страны - Фото
Фото: depositphotos.com

В 2020 году украинцы, работающие на международных рынках, не только увеличили заработки, но и расширили географию деятельности. По данным исследования компании Payoneer, доходы граждан Украины на иностранных рынках выросли за минувший год на 33%.

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В десятке стран, принесших украинцам наибольшие суммы выплат: США, Великобритания, Канада, Гонконг, Австралия, Нидерланды, Кипр, Израиль, Сингапур, Германия.

Онлайн-образование

Спрос на удаленное обучение вырос сразу с началом карантина – в марте и апреле уровень выплат преподавателям повысился на 19%. За второй квартал они заработали на 38% больше, за третий – на 4%, за четвертый – на 2%. Всего за 2020 доходы украинских онлайн-преподавателей увеличились на 86%. Больше всего выросли выплаты с Филиппин – на 409% по сравнению с 2019, из Гонконга – 154%, из Китая – на 145%, из Швейцарии – на 98%, из США – на 72%.

IT-компании

Доходы украинских IT-компаний от иностранных клиентов увеличились на 41%. Во втором квартале прирост составил 10%, в третьем – 4%, в четвертом – еще 23%. Более того, украинские айтишники начали осваивать новые рынки. Так, суммы выплат из Иордании выросли на 370%, из Венгрии – на 344%, из Вьетнама – на 305%, из Саудовской Аравии – на 113%, из Сингапура – на 93%.

Онлайн-продавцы

Украинские онлайн-продавцы, работающие на международных площадках, увеличили годовой доход на 35%. Во втором квартале их заработок повысился на 36%, в третьем – на 3%, в четвертом – на 11%. Значительно выросли суммы выплат из Швейцарии – на 3711%, из Франции – на 959%, из Германии – на 511%, из Канады – на 399%, из Литвы – на 72%.

Фрилансеры

Годовой доход украинских фрилансеров увеличился на 20%. Во втором квартале 2020 года их заработки выросли на 6%, в третьем – на 2%, в четвертом – на 19%. Среди стран, откуда увеличились выплаты через Payoneer: Новая Зеландия – плюс 304%, Болгария – плюс 203%, Тайвань – плюс 181%, Испания – плюс 144%, Сингапур – плюс 60%.

Payoneer предоставляет набор услуг, который включает международные платежи, оборотный капитал, налоговые решения, торговые сервисы и управления рисками. Payoneer в Украине часто используют ITшники и фрилансеры для работы с иностранными проектами. За 2020 год платформа Payoneer обработала платежи на сумму более $44 млрд.
  • В 2020 году заработок украинцев, продающих товары на международных онлайн-площадках, вырос на 35%.

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Юрий Тарасовский
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IT-компании доходы Payoneer фрилансеры
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