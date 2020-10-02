Коронавирус Трампа обвалил цены на нефть, курс доллара снижается, золото – "в плюсе"

Стоимость золота утром 2 октября несколько сократила уменьшение к предыдущему закрытию после новости о том, что президент США Дональд Трамп болен коронавирусом, сдерживает котировки укрепление доллара, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,17%, или на $3,2, до $1913,1 за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,34%, до $23,93 доллара за унцию.

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Кроме того, после новости Трампа о болезни, доллар США в пятницу начал резко дешеветь к иене. Курс доллара относительно иены снизился до 104,95 иены со 105,55 иены накануне. До публикации сообщения Трампа в Twitter доллар умеренно укреплялся в паре с иеной.

Обновлено в 10:50. Также, цены на нефть ускорили снижение. Фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 10:50 (по киевскому времени) снизились на 3,05% до $39,68 за баррель, на WTI – сбавили 3,1% до $37,52 за баррель.

Ранее в пятницу Трамп написал в Twitter, что у него и его супруги подтвержден коронавирус. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс.

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Наталия Софиенко

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