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Доля доллара как резервной валюты упала ниже 59%. Его заменяют кронами и вонами

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 15:02
Доля доллара как резервной валюты упала ниже 59%. Его заменяют кронами и вонами - Фото
Фото: pixabay.com

Доля долларовых резервов в авуарах центральных банков в 2021 году упала ниже 59%, продолжив нисходящую тенденцию последних десятилетий. Об этом говорится в блоге Международного валютного фонда.

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Присутствие американской валюты в глобальной торговле, международном долге и небанковских заимствованиях все еще значительно превышает соответствующие доли США, но в центральных резервах она уже не имеет тех позиций, как раньше, пишут экономисты Серкан Арсланалп, Чима Симпсон-Белл и Барри Эйхенгрин.

Доля доллара как резервной валюты упала ниже 59%. Его заменяют кронами и вонами

Уход от доллара сопровождается увеличением интереса центральных банков к нетрадиционным резервам, таким как шведская крона, корейская вона, а также австралийский и канадский доллары. На валюты небольших стран, которые раньше редко включали в резервы, сейчас приходится три четверти доли, теряемые долларом.

Традиционные резервные валюты – евро, иена, фунт стерлингов – при этом не растут.

Что касается китайского юаня, то его доля также несколько увеличивается, но к концу прошлого года почти треть юаней в резервах приходилась на одну страну – Россию.

Экономисты МВФ называют два фактора, способствующих размыванию позиций доллара. Во-первых, нетрадиционные валюты обладают более высокой доходностью с относительно меньшей волатильностью, а во-вторых, развитие финансовых технологий удешевляет и упрощает торговлю валютами меньших экономик.

  • В международных резервах Украины доллар занимает 79,5%, евро – 9,1%, юань – 2,2%, иена – 1,6%, фунт – 1,4%.
Андрей Водяный
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США доллар международные резервы
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