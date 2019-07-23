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23.07.2019, 10:04

Дональд Трамп договорился с конгрессом о потолке госдолга США

Дональд Трамп договорился с конгрессом о потолке госдолга США

Глава Белого дома считает, что компромисс с конгрессом станет победой для американских военных и ветеранов

Президент США Дональд Трамп договорился с конгрессом о повышении потолка госдолга и бюджете страны на 2020–2021 годы. Об этом глава Белого дома написал у себя на странице в Twitter.

По его словам, этот компромисс станет очередной победой для американских военных и ветеранов.

"Я рад сообщить, что была заключена сделка с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти – о двухлетнем бюджете и потолке долга", – написал Трамп.

Соглашение предусматривает приостановку действия лимита до середины 2021 года.

Как заявлял министр финансов США Стивен Мнучин, лимит заимствований в $22 трлн может быть достигнут в сентябре.

Напомним, ранее президент США запросил $750 млрд на оборонные расходы и $567 млрд на невоенные.

При президенте Трампе дефицит бюджета США резко вырос. Одна из причин - сокращение налоговой нагрузки в 2017 году.

По прогнозам Управления конгресса по бюджету, дефицит бюджета США в 2019 году составит $896 млрд, или 4,2% ВВП страны, и $892 млрд, или 4% ВВП, в 2020 году.

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Теги: дональд трамп, госдолг
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