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Довоенные налоги и проверки бизнеса планируют вернуть с 1 июля

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 15:46
Довоенные налоги и проверки бизнеса планируют вернуть с 1 июля - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начиная с 1 июля, налоговая система Украины будет возвращена в состояние, в котором она функционировала до начала войны. Это означает, что будут возобновлены практики налоговых проверок и начисления штрафов за нарушение налогового законодательства. Об этом рассказал глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев во время телемарафона.

По его словам, в среднем в месяц госбюджет получает налогов 80 млрд гривень, а на войну идет 130 млрд гривень.

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"То есть остальные мы собираем за счет заимствований, облигаций. Наши партнеры не дают денег на безопасность и оборону, это те деньги, которые мы должны собирать внутри страны", – сказал он.

По словам Гетманцева, предлагается отмена 2% налога с оборота, который был введен весной прошлого года и является альтернативой общей системе налогообложения.

"Мы считаем, что он сыграл свою роль, и соглашаемся с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля", – сказал депутат.

Также планируется возобновление документальных проверок и наказаний за невыполнение налоговых обязанностей на тех территориях, где не идут боевые действия.

Читайте также: Даниил Гетманцев о Татарове, Шурме, налоговых накладных и войне с игорным бизнесом

Наталія Софієнко
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налоги Даниил Гетманцев проверка бизнеса
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