ДТЭК Западэнерго не будет платить штраф за монополию на Бурштынском энергоострове — суд

29 июня 2022 года Северный апелляционный хозсуд отклонил апелляционную жалобу Антимонопольного комитета Украины и оставил без изменений решение Хозсуда Киева, которым частично удовлетворен иск ДТЭК Западэнерго к АМКУ и отменены штрафы 127,95 млн грн и 48,06 млн грн. Об этом пишет finbalance.

Штрафы АМКУ наложил на ДТЭК Западэнерго за монополию на региональном рынке коммерческой продажи электроэнергии и балансировки в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в 2019 году.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Остров Бурштынской ТЭС – особенная зона на Западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Территория объединена с европейскими энергосистемами, но отсоединена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии производит ДТЭК Западэнерго.

В 2020 году АМКУ оштрафовал компании из группы ДТЭК Рината Ахметова – (в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг") , работающих в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", на 275,2 млн грн за злоупотребление монопольным положением.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.