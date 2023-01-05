Дубай потратит $8,7 трлн, чтобы стать четвертым крупнейшим финансовым центром мира

Шейх Дубая Мохаммед бин Рашид аль Мактум объявил о начале десятилетней экономической программы на сумму $8,7 трлн по трансформации города в одну из мировых финансовых столиц. Об этом пишет CNBC.

"Дубай войдет в четверку крупнейших мировых финансовых центров с увеличением прямых иностранных инвестиций до более чем $177 млрд в течение следующего десятилетия", — написал шейх в Twitter.

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В сообщении шейха были изложены некоторые из 100 "будущих трансформационных проектов", включенных в десятилетнюю программу. Они нацелены на увеличение внешней торговли до $7,1 трлн до 2033 года с $3,9 трлн за последнее десятилетие, удвоение ежегодных прямых иностранных инвестиций до $16,6 млрд в год и увеличение государственных расходов с $142 млрд в прошлом десятилетии до $195 млрд в следующем.

План также направлен на увеличение инвестиций частного сектора с $220 млрд в прошлом десятилетии до $360 млрд в следующем. Он также включает ежегодные расходы в $36 млрд в проекты цифровой трансформации.

"Дубай стремится удвоить размер своей экономики в следующем десятилетии и стать одним из трех наиболее экономически развитых городов мира", — говорится в твите шейха.

Накануне Дубай объявил об отмене налога в 30% на алкоголь, что стало еще одной реформой, направленной на то, чтобы сделать город более привлекательным для проживания и инвестиций иностранцев и международных компаний.

ОАЭ также недавно изменили выходные дни с пятницы по субботу на выходные с субботы по воскресенье, чтобы соответствовать большей части остального мира.

"План амбициозен, но нет причин сомневаться в этих целях, учитывая экономическую историю Дубая и результаты реформ", — прокомментировал CNBC Тарек Фадлаллах, генеральный директор Nomura Asset Management на Ближнем Востоке.

29 декабря 2021 года Дубай второй год подряд стал самым популярным городом среди туристов.

22 июня 2022 года российские сырьевые компании из-за санкций начали мигрировать из Швейцарии в Дубай.

2 января 2023 года ради туристов Дубай решил на год отменить 30-процентный налог на алкоголь.

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Роман Бриль

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