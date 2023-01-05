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Дубай потратит $8,7 трлн, чтобы стать четвертым крупнейшим финансовым центром мира

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 13:06
Дубай потратит $8,7 трлн, чтобы стать четвертым крупнейшим финансовым центром мира - Фото
Фото: depositphotos.com

Шейх Дубая Мохаммед бин Рашид аль Мактум объявил о начале десятилетней экономической программы на сумму $8,7 трлн по трансформации города в одну из мировых финансовых столиц. Об этом пишет CNBC.    

"Дубай войдет в четверку крупнейших мировых финансовых центров с увеличением прямых иностранных инвестиций до более чем $177 млрд в течение следующего десятилетия", — написал шейх в Twitter.  

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В сообщении шейха были изложены некоторые из 100 "будущих трансформационных проектов", включенных в десятилетнюю программу. Они нацелены на увеличение внешней торговли до $7,1 трлн до 2033 года с $3,9 трлн за последнее десятилетие, удвоение ежегодных прямых иностранных инвестиций до $16,6 млрд в год и увеличение государственных расходов с $142 млрд в прошлом десятилетии до $195 млрд в следующем. 

План также направлен на увеличение инвестиций частного сектора с $220 млрд в прошлом десятилетии до $360 млрд в следующем. Он также включает ежегодные расходы в $36 млрд в проекты цифровой трансформации. 

"Дубай стремится удвоить размер своей экономики в следующем десятилетии и стать одним из трех наиболее экономически развитых городов мира", — говорится в твите шейха. 

Накануне Дубай объявил об отмене налога в 30% на алкоголь, что стало еще одной реформой, направленной на то, чтобы сделать город более привлекательным для проживания и инвестиций иностранцев и международных компаний.  

ОАЭ также недавно изменили выходные дни с пятницы по субботу на выходные с субботы по воскресенье, чтобы соответствовать большей части остального мира. 

"План амбициозен, но нет причин сомневаться в этих целях, учитывая экономическую историю Дубая и результаты реформ", — прокомментировал CNBC Тарек Фадлаллах, генеральный директор Nomura Asset Management на Ближнем Востоке. 

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Роман Бриль
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инвестиции Дубай финансовая столица шейх
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