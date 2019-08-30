Дубилет: Собирался переехать в Лондон и строить "единорога"

Новоизбранный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не планировал изначально идти во власть, а хотел переехать в Лондон и развивать там бизнес. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни. Меня пригласили на должность Министра Кабинета Министров, и я согласился. Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес-партнеры в шоке. Кот в шоке. Да и я сам, если честно, в шоке",- написал он.

Дубилет отметил, что в ближайшее время он планировал развивать проекты Monobank, Smartass (спортивный клуб и ресторан - Ред.) и Koto (мобильный банкинг, аналог Monobank – Ред.) в Великобритании.

"Еще месяц назад я собирался переехать жить в Лондон и строить там со своими партнерами "единорога" (стартап-компания на $1 млрд - Ред.)", - заявил Дубилет.

Он уверяет, что в составе нового правительства "сделает все возможное, чтобы Украина сделала качественный рывок".

"А еще я обещаю не красть. К счастью, успех Monobank позволит мне не думать ближайшие годы о материальном аспекте. Кроме того, я верю, что большая часть молодой команды, которая возглавила Кабмин, тоже не будет красть. Такого у нашей страны никогда не было", - заключил министр Кабинета министров.

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29 августа Верховная Рада проголосовала за кандидатуру Дмитрия Дубилета на пост министра Кабинета министров.

В этот же день депутаты проголосовали за новый состав правительства, назначив Алексея Гончарука премьер-министров Украины.

16 июля соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

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