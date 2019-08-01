Бизнес просит НБУ решить проблему с округлением в чеках

Европейская Бизнес Ассоциация призвала НБУ урегулировать механизм округления в чеках, разрешив бизнесу использовать скидки и надбавки. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

В ЕБА напомнили, что с 1 октября 2019 года юрлица больше не будут принимать монеты номиналом 1,2,5 копеек по всем видам наличных операций. В то же время граждане смогут в течение трех лет без ограничений обменивать эти монеты.

Для оптимизации расчетов монетами, НБУ ввел механизм округления в чеках. Например, если в кассе при расчете с покупателем нет мелких монет, округление будет происходить автоматически – от 1 до 4 копеек – в сторону уменьшения, от 5 и до 9 – в сторону увеличения.

"Если говорить о ритейл сфере, то, с одной стороны, это очевидное упрощение. С другой - все же возникают дополнительные вопросы об отчетности и налогообложении, о которых бизнес говорит более года", – отметили в ассоциации.

"Например, согласно постановлению №25, сумма в чеке должна подаваться уже с учетом округления. Эта сумма должна быть указана и в фискальном отчетном чеке (z-отчете), передаваемом как отчетность в ГФС. Но, при этом, базой налогообложения НДС является сумма до округления", - пояснили в ЕБА.

По мнению ЕБА, также необходимо урегулировать проблему с реализацией подакцизных товаров - алкоголя и табачных изделий.

"Если бизнес реализует продукцию по цене ниже минимальной даже на 1-2 копейки, предусмотрен штраф в размере 100% от стоимости партии, но не менее 10 000 грн. Поэтому стоит этот аспект урегулировать, ведь странно штрафовать бизнес не за нарушения, а из-за правовых неточностей", - заявила Кристина Линиченко, менеджер комитета по вопросам алкоголя и торговли алкогольными напитками Европейской Бизнес Ассоциации.

Бизнес призывает Нацбанк внести соответствующие изменения в постановление №25, которое сейчас запрещает предприятиям использовать механизм скидок и надбавок, а также в закон о государственном регулировании производства и оборота спирта.