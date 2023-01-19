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ЕБРР ожидает рекордных убытков из-за потери активов в России и Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 15:57
ЕБРР ожидает рекордных убытков из-за потери активов в России и Беларуси - Фото
ЕБРР (Фото: пресс-служба ЕБРР)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает рекордного ущерба по итогам 2022 года, прежде всего из-за потерь от своих портфельных активов в России и Беларуси. Об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью Reuters.

До начала полномасштабного вторжения у банка убыло около $1 млрд в портфеле, ориентированном на Россию и Беларусь.

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"Мы ожидаем рекордных убытков после рекордной прибыли годом ранее", — сказала она в кулуарах ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее банк сообщил о рекордных инвестициях в 2022 году в размере около 13,1 млрд евро и рассчитывает продолжить инвестиции, направленные на обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

ЕБРР, работающий примерно в 40 странах мира, в 2023 году надеется увеличить инвестиции на Ближнем Востоке и в Африке, особенно в Египте. Банк может произвести рекордные инвестиции в Тунисе.

Сейчас Киев реализует совместно с ЕБРР три крупных проекта: покупка вагонов метро (50 млн евро), ремонт теплосетей (140 млн евро), покупка трамваев (60 млн евро). Еще 60 млн евро ЕБРР планирует выделить на ремонт Моста метро через Днепр.

Наталія Софієнко
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Россия ЕБРР беларусь
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