ЕБРР ожидает рекордных убытков из-за потери активов в России и Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает рекордного ущерба по итогам 2022 года, прежде всего из-за потерь от своих портфельных активов в России и Беларуси. Об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью Reuters.

До начала полномасштабного вторжения у банка убыло около $1 млрд в портфеле, ориентированном на Россию и Беларусь.

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"Мы ожидаем рекордных убытков после рекордной прибыли годом ранее", — сказала она в кулуарах ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее банк сообщил о рекордных инвестициях в 2022 году в размере около 13,1 млрд евро и рассчитывает продолжить инвестиции, направленные на обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

ЕБРР, работающий примерно в 40 странах мира, в 2023 году надеется увеличить инвестиции на Ближнем Востоке и в Африке, особенно в Египте. Банк может произвести рекордные инвестиции в Тунисе.

Сейчас Киев реализует совместно с ЕБРР три крупных проекта: покупка вагонов метро (50 млн евро), ремонт теплосетей (140 млн евро), покупка трамваев (60 млн евро). Еще 60 млн евро ЕБРР планирует выделить на ремонт Моста метро через Днепр.

В декабре стало известно, что Укрэнерго получит 70 млн евро от спецфонда ЕБРР для закупки оборудования.

Еще 4,5 млн евро в виде гранта ЕБРР пообещал Укрпоште на приобретение оборудования для спутникового доступа в интернет и электрогенераторов.

Наталія Софієнко

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