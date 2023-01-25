ЕБРР поможет восстанавливать Украину, за 2022 год было инвестировано почти 2 млрд евро

В 2022 году объем инвестиций ЕБРР в Украине составил 1,7 млрд евро, еще 200 млн евро поступило от банков-партнеров. Таким образом, ЕБРР выполняет свои обязательства инвестировать в Украину 3 млрд евро до конца 2023 года. Об этом сообщили представители организации во время пресс-брифинга по оглашению результатов деятельности в Украине за 2022 год и планов на будущее.

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"Банк и его акционеры начали оказывать необходимую поддержку сразу после начала войны. Эти впечатляющие результаты свидетельствуют о нашей стойкости и решительности в поддержке стран, в которых мы работаем", – сказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

В 2022 году приоритетом для ЕБРР было предоставление экстренной ликвидности для обеспечения бесперебойного энергоснабжения, отопления, движения поездов, жизни общин и функционирования бизнеса.

Сейчас на первый план выходит предоставление финансирования на безотлагательные ремонтные работы и восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов.

"В будущем мы также планируем расширить нашу работу с муниципалитетами, в том числе на деоккупированных территориях. Для этого нам и нашим партнерам потребуются новые финансовые инструменты, в которых грантовая составляющая будет преобладать над кредитной. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку наших акционеров и доноров в форме донорских средств или гарантий для дальнейшего частичного покрытия рисков по нашим инвестициям в Украине в этом году", – сказала президент Рено-Бассо.

Также она добавила, что ЕБРР готов играть центральную роль в процессе реконструкции Украины.

"Когда позволят условия, мы поможем запустить программу восстановления Украины, которая будет включать восстановление источников жизнедеятельности, рабочих мест и бизнеса, критически важной инфраструктуры, эффективного управления и доступа к услугам", – подчеркнула Рено-Бассо.

На что пошли деньги

В 2022 году финансирование было выделено в поддержку реального сектора экономики Украины, что включало в себя инвестиции в жизненно важную инфраструктуру, энергетическую и продовольственную безопасность, торговлю и поддержку частного сектора.

Банк также мобилизовал в 2022 году 1,4 млрд евро донорских средств, в том числе в форме нефинансированных гарантий, используемых для поддержки Украины и других стран, которые уже испытали и будут испытывать наибольшее влияние войны в 2022-2023 годах. ЕБРР взял на себя 60% риска, связанного с инвестициями в Украину в 2022 году.

Деньги для УЗ, Укрэнерго и Нафтогаза

Летом прошлого года Укрзалізниці и Укрэнерго выделили по 150 млн евро на экстренную поддержку ликвидности.

Часть риска по финансированию для УЗ покрыли Франция и Европейский Союз, а по финансированию для Укрэнерго – Европейский Союз, Великобритания, США и Нидерланды.

Осенью Укрэнерго получила дополнительный пакет финансирования в 370 млн евро, который состоял из кредита ЕБРР на 300 млн евро и гранта от Нидерландов на 70 млн евро и предназначался для проведения неотложных ремонтных работ национальной энергетической сети, поврежденной в результате российских обстрелов гражданской инфраструктуры.

ЕБРР также предоставил финансовый пакет почти на 500 млн евро НАК "Нафтогаз" для компенсации утраченного объема добычи природного газа из-за российского вторжения. Норвегия дополнит грантом 190 млн евро кредитную линию ЕБРР на сумму 300 млн евро, риск по которой частично покрывают США, Канада, Германия и Франция.

Финансирование продовольственной безопасности и аграриев

В сфере торгового финансирования ЕБРР обеспечил в Украине в 2022 году общий объем в 459 млн евро.

Вместе с партнерскими финансовыми учреждениями Банк также поддерживал продовольственную безопасность, предоставив более 280 млн евро финансирования для сельскохозяйственных цепочек поставки и еще 170 млн евро для усиления устойчивости других компаний частного сектора, в том числе МСП.

Активно продолжалась поддержка реформ через программу "Украинская архитектура реформ" (комплексная программа технической помощи, реализуемая ЕБРР и Европейским Союзом с 2016 года), в частности, в таких сферах, как обеспечение эффективного управления на государственных предприятиях, с которыми работает ЕБРР, а также поддержка человеческого капитала в партнерстве с Министерством образования и науки Украины.

В декабре стало известно, что Укрэнерго получит 70 млн евро от спецфонда ЕБРР для закупки оборудования.

Еще 4,5 млн евро в виде гранта ЕБРР пообещал Укрпоште на приобретение оборудования для спутникового доступа в интернет и электрогенераторов.

Наталія Софієнко

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