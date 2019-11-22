ЕБРР: Пора увеличивать инвестиции в страны Восточного партнерства

Страны Восточного партнерства в Восточной Европе и на Кавказе становятся все более привлекательными для иностранных инвесторов после того, как проведенные реформы позволили им повысить свой экономический потенциал. Об этом заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти на первом саммите Восточного партнерства в Лондоне.

Как сообщает пресс-служба ЕБРР, страны партнерства представляли президент Армении, премьер-министр Азербайджана, премьер-министр Беларуси, премьер-министр Ион Кику, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, вице-премьер-министр Грузии.

"Хочу призвать всех собравшихся здесь инвесторов и предпринимателей последовать нашему примеру и использовать по максимуму масштабный потенциал региона", - заявил Чакрабарти.

Комиссар ЕС Йоханнес Хан представлял на саммите Европейский союз. В своем выступлении он отметил, что за предыдущие 10 лет ЕС вложил немало средств в экономику, энергетические мосты, а главное, в людей во всех шести странах партнерства. "Заглядывая в будущее Восточного партнерства, нам предстоит вместе развивать этот успех и использовать те возможности, которые открывают близость к Европе, зеленые технологии и цифровизация", – добавил он.

В своем вступительном слове президент ЕБРР отметил, что в Украине проводится обширная программа реформ с целью превращения страны в современное, демократическое европейское государство.

Отдельный сегмент конференции был посвящен роли ЕС и тому, что он может предложить региону Восточного партнерства. В свою очередь инвесторы представили свое практическое видение инвестиционного климата в странах партнерства и пожелания в отношении тех мер, которые необходимы для наращивания притока инвестиций.

Президент ЕБРР призвал страны Восточного партнерства делать еще больше для улучшения качества институтов и укрепления верховенства закона, активнее инвестировать в экономический и человеческий капитал и сосредоточить внимание на защите окружающей среды. По его словам, это не только послужит ускорению экономического роста, но и побудит высокообразованную молодежь этих стран работать на свою экономику, а не уезжать за границу.