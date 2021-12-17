ЕБРР выделит 190 млн евро на масштабное обновление дороги Киев-Одесса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Государственному агентству автомобильных дорог Украины (Укравтодор) 190 млн евро. Транш выделят на ремонт участков автодороги М-05 Киев-Одесса, сообщает пресс-служба ЕБРР.

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"Вдохновленный шагами, которые Украина сделала в направлении повышения эффективности управления, Совет директоров ЕБРР одобрил новый транш в 190 млн евро для дальнейшего усовершенствования дорожной инфраструктуры страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что транш предоставляется в рамках пакета финансирования общим объемом в 450 млн евро. Он предназначен для улучшения техническо-эксплуатационного состояния участков автодороги M-05 Киев-Одесса в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Новый план действий по предотвращению коррупции в Укравтодоре предусматривает комплексный подход к обеспечению добропорядочности и комплаенса. А также направлен на улучшение корпоративного управления и внутренних механизмов, политик и процедур предотвращения коррупции, отмечают в ЕБРР.

Дорога М-05 Киев – Одесса была построена в 50-60-х годах прошлого века. Является частью международного транспортного коридора Е95 Хельсинки – Киев – Одесса – Димитровград – Александруполис и проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области протяженностью 504,6 км.

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Анна Лыса-Кузмич

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