Египет выпустит первые в своей истории госбонды

На следующий финансовый год Египет запланировал выпуск гособлигаций

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Власти Египта готовятся в 2019-2020 финансовом году выпустить сукук, или исламские бонды – первые гособлигации в истории страны. Об этом пишет Reuters.

Объем выпуска не уточняется.

Справка. Шариат запрещает ростовщичество, поэтому традиционные облигации с фиксированной доходностью недопустимы. Сукук обеспечивает негарантированный доход за счет прибыли финансируемого мероприятия. Таким образом, эти госбонды являются целевыми.

Летом этого года российские СМИ сообщали, что Казахстан собирается разместить сукук на площадке биржи Астана.