Экономика США показала рекордный квартальный рост

Экономика США в третьем квартале выросла на рекордные 33,1 процента в годовом выражении (и на 7,4 в квартальном). Однако пандемия коронавируса остается угрозой для дальнейшего восстановления экономики, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства торговли США.

Рост оказался выше прогноза аналитиков (32%). Однако величина ВВП все еще на 3,5% ниже докоронакризисного уровня после рекордного (31,4% в годовом измерении) падения во втором квартале.

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Аналитики, опрошенные изданием, делают ставки на то, что ВВП будет продолжать расти на фоне значительного увеличения потребительских расходов (на 40,7 процента) и высокого спроса на жилье.

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Количество заявок на получение пособий по безработице в США упало в октябре, что является еще одним признаком постепенного восстановления рынка труда. Однако быстрое распространение коронавируса ударит по бизнесу и рабочим местам, уверены эксперты.

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Эксперты Bloomberg Economics считают, что экономика США выйдет на докризисный уровень только в четвертом квартале 2021 года.

Ущерб США от пандемии коронавируса может составить 16 триллионов долларов, заявил ранее бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс.

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Наталия Софиенко

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