Экономика Украины может сократиться как минимум на 10% в этом году из-за войны – МВФ

Экономика Украины может сократиться на 10% в 2022 году в результате вторжения России, но перспективы могут резко ухудшиться, если конфликт продлится дольше, говорится в отчете Международного валютного фонда, передает Bloomberg.

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Отмечается, что валовой внутренний продукт Украины сократится на 10% в 2022 году, если будет скорейшее урегулирование войны.

Это сопоставимо со снижением на 6,6% в 2014 году и на 9,8% в 2015 году после аннексии Крыма Россией и ростом на 3,2% в прошлом году, когда страна выиграла от рекордного урожая зерна и высоких потребительских расходов.

По данным МВФ, в конечном итоге сокращение может быть намного более глубоким, в диапазоне от 25% до 35%, исходя из данных о сокращении ВВП в реальном времени в таких странах, как Ирак, Ливан, Сирия и Йемен.

Международный валютный фонд также заявил, что Украина, вероятно, нуждается во внешнем финансировании в размере $4,8 млрд в этом году и работает над созданием фонда, чтобы помочь странам направить больше ресурсов в страну.

Иванна Владкова Холлар, глава миссии МВФ в Украине, заявила, что украинские власти прилагают усилия, чтобы сохранить экономику и финансовую систему страны в условиях войны.

"Выплаты заработной платы и пенсий, пополнение банкоматов наличными, открытие банковских отделений… продолжение выплат по внешним долговым обязательствам, чтобы после войны они могли возобновить нормальные операции со своими кредиторами и рынками. Это действительно замечательные усилия", — сказала она.

В отчете прогнозируется ухудшение перспектив роста Украины как минимум на 13,5 процентных пункта по сравнению с довоенным базовым уровнем, при этом объем производства упадет на 10% в 2022 году при условии быстрого разрешения войны и существенной донорской поддержки.

11 марта заместитель министра экономики Денис Кудин заявлял, что ущерб инфраструктуре Украины из-за войны достигает по меньшей мере $120 млрд и что Украина рассчитывает получить $415 млрд арестованных валютных резервов Центробанка России в качестве компенсаций за разрушения.

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Наталия Фреик

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