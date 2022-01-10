Экономика Великобритании из-за омикрона потеряет $50 млрд за два месяца – прогноз

Экономика Великобритании может потерять из-за омикрона примерно $50 млрд (35 млрд фунтов стерлингов) всего за два месяца 2022 года. Об этом свидетельствует анализ Центра экономических и деловых исследований (CEBR), пишет The Sunday Times.

По данным аналитиков, это примерно пятая часть суммарных потерь страны от Brexit.

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Согласно прогнозу, из-за нового штамма, британцы снова столкнуться с нехваткой персонала в результате очередной изоляции. На карантин может уйти до 25% населения — тогда экономика потеряет около $50 млрд.

Заявленная сумма соответствует примерно 8,8% ВВП Великобритании за два первых месяца года. Если пессимистичный прогноз подтвердится, ущерб страны составит около 25% потерь за первые несколько лет из-за выхода из Евросоюза.

Даже если новым штаммом заразится только 8% людей, количество болеющих и изолированных людей в три раза превысит средний для сезона показатель и обернется потерей 10,2 млрд фунтов стерлингов ($13,9 млрд).

Тревожные прогнозы экономистов уже вынуждают власти думать о сокращении карантина.

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Наталия Софиенко

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