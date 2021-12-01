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Экономисты ОЭСР подсчитали, сколько нужно денег для полного прекращения пандемии

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 18:18
Экономисты ОЭСР подсчитали, сколько нужно денег для полного прекращения пандемии - Фото
Фото: Ciro Fusco/EPA

Экономисты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подсчитали, что для вакцинации всего мира, а это мера, которая является ключом к прекращению пандемии и устранению дисбалансов, "мешающих восстановлению", требуется $50 млрд, пишет Bloomberg.

По словам главного экономиста ОЭСР Лоуренс Буна, это ничтожная сумма для прививок всему населению земного шара выглядит совершенно несоразмерной по сравнению с $10 трлн, выделенными на поддержку экономики, переживающей пандемию.

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По ее словам, появление омикрона увеличивает неопределенность, которая уже сказывается на перспективах мировой экономики, и подчеркивает недостатки вакцинации.

Хотя ОЭСР не учитывает напрямую новый штамм в своих прогнозах, она подчеркивает сохраняющиеся риски пандемии и призывает правительства мира обратить внимание на низкий уровень вакцинации в некоторых регионах, чтобы не создавать "питательную среду для еще более смертоносных штаммов".

Помимо ужесточения вирусных ограничений, включая возобновление блокировок в некоторых частях, страны-члены ОЭСР борются со стремительно растущей инфляцией и задержками в глобальных цепочках поставок, из-за которых заводы не получают комплектующих.

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  • 30 ноября глава фармацевтической компании Moderna заявил, что вероятнее всего, нынешние вакцины окажутся малоэффективными против нового штамма коронавируса. После этого аналитики Morgan Stanley понизили прогноз цен на нефть Brent на первый квартал 2022 года с $95 до $82,5 за баррель.

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Наталия Софиенко
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вакцинация пандемия пандемия коронавируса
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