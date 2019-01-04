Экс-банкиров Credit Suisse подозревают в афере на $2 млрд

В Лондоне арестовали трех бывших банкиров Credit Suisse по обвинению США в сговоре с государственными компаниями Мозамбика и участии в схеме по похищению $2 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре США.

По данным агентства, речь идет об Эндрю Пирсе, Сурджане Сингхе и Детелине Субеве. Они были отпущены под залог, тогда как власти США добиваются экстрадиции.

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Аресты произошли через пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг был арестован в Южной Африке в рамках этого же уголовного дела.

По данным американского следствия, в период с 2013 по 2016 годы три компании Мозамбика одолжили у Credit Suisse и "другого инвестиционного банка" более $2 млрд на "реализацию морских проектов". Сделкой руководил лично Чанг. Он подписал правительственные гарантии, но раскрыл их только после своего ухода с должности. О задолженности узнали иностранные инвесторы, в том числе МВФ и отменили поддержку Мозамбика, втянув ее в экономический кризис, утверждает агентство.