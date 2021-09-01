Экс-глава таможни времен Януковича через суд вернул себе "Бучанское Межигорье"

Бывший глава Государственной таможенной службы и экс-спикер Верховной Рады Игорь Калетник через суд вернул себе 14 га леса в Киевской области – так называемое "Бучанское Межигорье". Об этом сообщил бывший экс-глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, ссылаясь на решение Верховного суда от 26 мая.

"14 гектаров леса вновь ограждены 10-метровым забором. Три месяца назад, по ходатайству матери Игоря Калетника, последняя судебная инстанция вернула их семье 14 гектаров Бучанского леса", – написал он на своей странице в Facebook.

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Фирсов уточнил, что суд опубликовал решение только после его запроса 22 июня.

Также он сообщил, что после решения суда, согласно которому землю вернули матери бывшего главы таможни, Калетник переоформил имущество на себя.

"Думаю, Игорь Калетник уверен, что его все забыли и скоро можно спокойно возвращаться в Украину, и начинать строить свое "Бучанское Межигорье". Он уверен, что решение Верховного Суда является окончательным и теперь землей можно распоряжаться как угодно. Но я бы не советовал Калетнику слишком праздновать, СНБО еще никто не отменял ...", – написал Фирсов.

Игорь Калетник в декабре 2014 года был объявлен в розыск по подозрению в злоупотреблении властью при организации голосования за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. По данным правоохранителей, он скрывался в РФ. В 2016 году Калетнику удалось получить 14 га земли в Буче. В августе 2019 года Генпрокуратура закрыла уголовное производство против Калетника.

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Юрий Тарасовский

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