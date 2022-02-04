Экс-министр финансов Яресько завершает миссию в Пуэрто-Рико: вытащила остров из долгов
Экс-министр финансов Украины Наталья Яресько покидает пост исполнительного директора Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико с 1 апреля. Совет был создан для реструктуризации более $70 млрд госдолга Пуэрто-Рико и Яресько возглавила его в 2017 году, пишет агентство NBCNews.
"Я покидаю Совет в период восстановления и стабильности. Я уверена, что путь, который привел нас к этой важной вехе, приведет Пуэрто-Рико к дальнейшему росту и процветанию", – цитирует агентство заявление Яресько.
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Экс-министр покидает пост после того, как федеральный судья одобрил план реструктуризации части госдолга Пуэрто-Рико.
План позволяет сократить часть долга в $33 млрд до $7 млрд, что уменьшает ежегодные выплаты держателям гособлигаций территории до $1,15 млрд.
В августе 2015 года власти Пуэрто-Рико объявили первый (и не последний) дефолт по гособлигациям, выпущенные к тому времени на общую сумму $73 млрд. Ранее десятки госорганов, включая муниципалитеты, госкорпорации, пенсионный фонды бесконтрольно эмитировали облигации под госгарантии, надеясь на финансовую помощь от США.
Пуэрто-Рико — находится под юрисдикцией США на правах самоуправления, имеет статус "неинкорпорированной организованной территории", что означает, что она не является непосредственно частью США, но верховная власть там принадлежит американскому Конгрессу, а действие Конституции США ограничено.
Территория объявила дефолт после того, как американское правительство не одобрило план финансовой помощи.
Вместо этого в 2016 году был принят специальный закон, который создал Совет по финансовому надзору и утвердил механизм реструктуризации долга Пуэрто-Рико через систему надзора федерального суда США.
Совет отвечал за контроль за всеми пересмотрами долга Пуэрто-Рико. Он также регулировал меры по жесткому сокращению государственных расходов.
Яресько выиграла конкурс на пост главы Совета среди 300 соискателей.
- 24 марта 2017 года Наталья Яресько стала исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контроля для Пуэрто-Рико.
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