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Экспорт, госдолг. НБУ назвал риски для Украины из-за коронавируса

Экспорт, госдолг. НБУ назвал риски для Украины из-за коронавируса
07.02.2020, 17:05

Распространение коронавируса может негативно повлиять на украинских экспортеров и привлекательность гособлигаций, считают в Нацбанке

Вспышка коронавируса в Китае может оказать долгосрочные последствия для украинской экономики и привести к сокращению экспорта и снижению привлекательности гособлигаций. О таком риске говорится в инфляционном отчете Национального банка (НБУ) за январь.

В целом НБУ ожидает, что коронавирус будет краткосрочное влияние на мировую экономику и несущественное – для украинской. К таким выводам в Нацбанке пришли, анализируя предыдущий опыт распространения вируса SARS.

Однако в Нацбанке не исключают, что коронавирус повлияет на экономику Украины более негативно.

Во-первых, в случае более длительного воздействия коронавируса на мировую экономику может упасть спрос на железную руду и металлургическую продукцию. Плохой спрос и низкие цены на эти товары могут негативно повлиять на украинских экспортеров, которые еще не восстановились после стремительного падения производства в конце 2019 года, считают в Нацбанке.

"С другой стороны, более существенно снизятся цены на мировом энергетическом рынке, что в значительной мере компенсирует снижение объемов украинского экспорта", – отмечает регулятор.

Во-вторых, инвесторы могут переоценить свои риски из-за коронавируса, что повлияет на привлекательность долговых облигаций Украины - государству будет труднее занимать деньги для выплаты по госдолгу. Первый "пик" таких выплат приходится на конец мая 2020 года.

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НБУ металлургия экспорт госдолг украины коронавирус
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